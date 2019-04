Chinesa Grove Hydrogen Automotive produz automóveis movidos a hidrogénio no Brasil

A empresa chinesa Grove Hydrogen Automotive vai produzir veículos movidos a hidrogénio para o Brasil ao abrigo de um acordo de cooperação assinado com o governo do estado de Minas Gerais, informou a empresa em comunicado.

O acordo de cooperação estabelece que ambos os signatários vão cooperar no sentido de introduzir a Economia do Hidrogénio para o Brasil e América do Sul “através das vantagens específicas do estado de Minas Gerais e das tecnologias avançadas da Grove.”

O presidente executivo e fundador da empresa, Hao Yiguo, afirma no comunicado ter a Grove Hydrogen Automotive encontrado no governo daquele estado brasileiro o parceiro e o local ideais para produzir carros “verdes”, “à semelhança do que já fazemos na China.”

A empresa aproveitou a Exposição de Automóveis de Xangai para apresentar dois veículos movidos a hidrogénio, os modelos Granite e Obsidian.

A Grove Hydrogen Automotive anunciou que os dois automóveis deverão começar a ser testados no final do ano e que a produção em série deverá ter início um ano mais tarde, no final de 2020.

O superintendente de Atracção de Empreendimentos e do Comércio Exterior da Secretaria de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais, Eduardo Brito, recorda no comunicado que o acordo agora alcançado com a Grove Hydrogen Automotive aprofunda a já extensa cooperação entre o Brasil e a China. (Macauhub)