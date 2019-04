Governo de Angola actualiza Plano Director Nacional do Turismo

O Ministério do Turismo de Angola e a comissão organizadora do Fórum Mundial do Turismo estão a actualizar o Plano Director Nacional do Turismo, um documento aprovado em 2011, anunciou em Luanda, a titular da pasta.

O documento irá incluir novas medidas de dinamização para os pólos turísticos de Cabo Ledo e Futungo de Belas (Luanda), Calandula (Malanje) e Okavango (Cuando Cubango), tendo Ângela Bragança afirmado que o Plano Director em vigor “carece de actualização, de melhoramentos, de inserção de novas ideias e de uma melhor estruturação dos objectivos e metas a atingir.”

“Temos de reconhecer que, desde 2011, investimos muito pouco nos pólos turísticos, sendo desse facto o melhor exemplo Cabo Ledo que, apesar de ter bastantes terras ocupadas (muitas delas sem qualquer previsão de investimento) ainda não tem infra-estruturas de água e luz, entre outras valências”, disse a ministra, citada pelo Jornal de Angola.

A governante espera que o Fórum Mundial do Turismo, que se vai realizar em Luanda de 23 a 25 de Maio próximo, seja uma oportunidade para debater o futuro dos pólos turísticos criados em 2011 e do sector em geral.

“Teremos aqui, em Luanda, representantes de grandes cadeias hoteleiras e de promoção turística”, salientou Ângela Bragança, para defender que 2019 “será o ano de arranque das acções concretas, fora da mera retórica, de relançamento do sector do turismo.” (Macauhub)