Angola e Cabo Verde voltam a estar ligados por via aérea

A TAAG – Linhas Aéreas de Angola reinicia hoje a ligação entre Luanda e a ilha do Sal, em Cabo Verde, após uma suspensão de cerca de três anos devido à falta de rentabilidade do destino, informou uma fonte da companhia na capital angolana.

A ligação à ilha do Sal será feita com uma escala em São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe, com duas frequências semanais, à sexta-feira e ao domingo, sendo efectuada com um avião B737-700, com capacidade para transportar 120 passageiros.

Quando o avião chegar hoje à ilha do Sal, representantes da TAAG e da Cabo Verde Airlines procederão à assinatura do acordo de partilha de códigos, ao abrigo do qual as duas companhias vão compartilhar o mesmo voo, os mesmos padrões de serviço e os mesmos canais de venda.

Os ministros dos Transportes de Angola, Ricardo Viegas D’Abreu e o ministro do Turismo e Transportes e ministro da Economia Marítima cabo-verdiano, José da Silva Gonçalves, assinaram na Praia, em Novembro de 2018, um memorando de entendimento nos domínios dos transportes aéreos e marítimos. (Macauhub)