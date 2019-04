A China quer aprofundar a cooperação económica com Angola, indo além do tradicional modelo de concessão de linhas de crédito com pagamento garantido em petróleo, disse quinta-feira em Luanda o novo embaixador da China em Angola.

Gong Tao, que se encontra em Angola há um mês, tendo na semana passada apresentado cartas credenciais ao Presidente da República, disse ainda que o seu país quer mesmo ampliar a cooperação bilateral para mais sectores, segundo a agência noticiosa Angop.

“O actual governo de Angola está a procurar diversificar a economia através de medidas favoráveis à atracção de investimento estrangeiro a fim de desenvolver tanto a indústria como a agricultura”, disse o embaixador.

No final de um encontro com a presidente da Comissão de Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Estrangeiro da Assembleia Nacional, Josefina Diakité, Gong Tao anunciou que empresários chineses deverão deslocar-se a Angola nos próximos tempos para estudar novos canais de investimento.

O comércio entre Angola e a China atingiu 27 755 milhões de dólares em 2018, continuando a China a ser o principal parceiro comercial de Angola e o maior importador de petróleo angolano. (Macauhub)