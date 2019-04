Chui Sai On aborda papel de Macau na Faixa e Rota

Macau deve aproveitar as oportunidades oferecidas pela construção da iniciativa “Faixa e Rota” para aprofundar o intercâmbio cultural e humano e promover o entendimento entre os povos através da criação de uma plataforma de intercâmbio, disse quinta-feira, em Pequim, o Chefe do Executivo de Macau.

Chui Sai On fez as declarações durante um debate integrado no 2.º Fórum “Faixa e Rota” para a Cooperação Internacional, que decorre de 25 a 27 de Abril na capital chinesa.

“Macau é uma cidade com particularidades históricas e importância no plano cultural, que tendo a cultura chinesa como predominante, preserva a coexistência harmoniosa de diversas culturas”, disse.

O Chefe do Executivo de Macau reafirmou ainda o empenhamento de Macau na construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer e lembrou que a cooperação na área do turismo será uma parte integrante da iniciativa “Faixa e Rota” e um meio eficaz para reforçar o diálogo e a amizade entre os povos dos países envolvidos na iniciativa.

“Macau, enquanto uma das cidades da China que se abriu mais cedo ao exterior, é uma cidade de renome pela sua história e cultura, caracterizadas pelo intercâmbio entre as culturas chinesa e ocidental. A diversidade, que é umas das particularidades da cultura de Macau, e os valores tradicionais da harmonia e integração da sociedade, são boas provas do espírito da Rota da Seda”, afirmou Chui.

O Chefe do Executivo disse ainda que Macau vai dar ênfase ao desenvolvimento do sector da medicina tradicional chinesa estimulando a sua modernização, padronização e internacionalização.

Chui Sai On disse também que Macau vai utilizar as relações das comunidades que vivem em Macau e as suas redes de contactos pessoais em mais de 60 países para criar pontes de cooperação e anunciou que vai lançar um plano de bolsas de estudo “Faixa e Rota” e estabelecer relações privilegiadas com cidades geminadas e com os países de língua portuguesa. (Macauhub)