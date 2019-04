Empresas da China dispostas a angariar fundos para construção de projectos em Moçambique

Empresas chinesas estão dispostas a angariar fundos para financiar projectos de desenvolvimento em Moçambique, desde que enquadrados nos planos anuais ou quinquenais do governo, disse em Pequim o disse o ministro dos Transportes e Comunicações.

Carlos Mesquita, citado pela agência noticiosa AIM, disse ainda que a delegação moçambicana que se deslocou à China sentiu uma mudança de atitude das empresas chinesas no que respeita ao desenvolvimento de projectos em Moçambique.

“Os responsáveis das empresas já não estão à espera de obter financiamentos para a execução dos projectos com base nos acordos de cooperação bilateral entre os dois países”, precisou.

O ministro moçambicano prestava declarações a propósito da assinatura, quarta–feira, de dois memorandos de entendimento entre o governo de Moçambique e a empresa China Construction and Communications Company (CCCC) relativos ao desenvolvimento de projectos de infra-estruturas.

Ao abrigo destes memorandos, prosseguiu o ministro, empresas chinesas vão executar uma gama diversificada de projectos, que vão desde as barragens, caso da de Mugeba, na província da Zambézia, linhas de caminhos-de-ferro, telecomunicações, portos e estradas, para que “haja uma integração efectiva de Moçambique na iniciativa chinesa Faixa e Rota.”

A China Road and Bridge Corporation (CRBC) é uma das subsidiárias da CCCC que já opera em Moçambique, tendo executado obras importantes como a ponte Maputo – Catembe e a Circular de Maputo.

A AIM citou como alguns desses projectos as obras de reparação da Estrada Nacional Número Seis (EN6), entre Beira e Machipanda (na fronteira com o Zimbabué), severamente atingida pelo ciclone Idai, bem como da EN1 que liga o sul, centro e norte do país, mas com alguns troços em estado crítico. (Macauhub)