Empresa da China constrói porto no sul de Timor-Leste

A China Civil Engineering Construction Corporation vai construir um porto em Beaço, sul de Timor-Leste, ao abrigo de um contrato assinado com a petrolífera Timor Gap, informou a empresa chinesa em comunicado ao mercado.

O comunicado, divulgado no passado dia 25 de Abril corrente através da Bolsa de Valores de Xangai, informa ainda que o contrato, que abrange a elaboração do projecto e a sua construção, tem um valor de 943 milhões de dólares.

A página electrónica da Timor Gap indica que Beaço é a zona do país onde irá chegar o gasoduto vindo do Mar de Timor e onde será construída uma fábrica para processar o gás natural, sendo ainda uma zona portuária para facilitar a recepção de materiais de construção e a exportação do gás natural liquidificado.

Timor-Leste adquiriu no passado dia 16 de Abril corrente uma posição de controlo no projecto Greater Sunrise, de 56,6%, com a aquisição das participações dos grupos ConocoPhillips e Shell, pelas quais pagou 650 milhões de dólares.

Este projecto inclui ainda a petrolífera australiana Woodside, que funcionava como operadora, com 33,4%, antes deste negócio recente e a Osaka Gas, com os restantes 10%. (Macauhub)