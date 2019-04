Governo do estado brasileiro do Ceará procura investimentos na China

Investimentos em projectos de infra-estruturas logísticas no Ceará estiveram em análise num encontro ocorrido segunda-feira em Pequim na sede da China Communications Construction Company (CCCC), informou o governo daquele estado brasileiro.

O encontro contou com a participação do governador do estado, Camilo Santana, no penúltimo dia da sua visita à China, com o vice-presidente da CCCC, Sun Ziyu, outros directores da CCCC e do assessor especial de Assuntos Internacionais, César Ribeiro.

“O Complexo Industrial e Portuário do Pecém tem crescido muito, e, com a atracção de novas empresas, precisamos dotar o Ceará de uma infra-estrutura que seja adequada para receber os empreendimentos e é precisamente isso que pretendemos encontrar na China”, afirmou o governador.

No decurso da sua visita à China, Camilo Santana já procedeu à assinatura de acordos relativos a outras quatro áreas consideradas estratégicas para o governo do Ceará – Saúde, Segurança, Educação e Infra-estrutura.

Um desses acordos foi estabelecido na passada semana em Pequim com o grupo China Meheco Corporation, ao abrigo do qual este grupo irá fornecer equipamentos para os hospitais do Ceará, instalar empresas no estado e desenvolver tecnologias na área da saúde.

A delegação do Ceará conclui hoje a sua deslocação à China com uma reunião de trabalho nas instalações do grupo Huawei, em Shenzhen, o maior fornecedor mundial de equipamentos para redes e telecomunicações. (Macauhub)