Propostas de investimento em Angola atingem 750 milhões de dólares em nove meses

A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (Aipex) de Angola recebeu, entre Agosto de 2018 e Abril último, 118 propostas de investimento no valor global de 750 milhões de dólares, informou em Luanda a administradora Sandra Dias dos Santos.

A administradora, ao falar à margem do ciclo de conferências “Angola Moldar o futuro – o caminho para a diversificação”, sublinhou que estes resultados são fruto da diplomacia económica levada a cabo pelo governo, bem como do trabalho desenvolvido pela agência para atrair investimento directo estrangeiro.

Sandra Dias dos Santos, citada pelo Jornal de Angola, disse que os projectos, que permitem a criação de mais de sete mil postos de trabalho para nacionais, estão concentrados maioritariamente nos sectores da indústria transformadora, comércio e agricultura.

Os investimentos são em grande número provenientes da China, Portugal e Eritreia, com implantação em curso ou prevista principalmente em Luanda e Bengo.

Dados apresentados, em finais de Março, pelo presidente da Aipex, Licínio Contreiras, indicavam que, até aquele mês, a instituição tinha aprovado 93 projectos, avaliados em 650 milhões de dólares.

Licínio Contreiras recordou que a nova lei não determina o valor do investimento, nem impede a transferência dos dividendos para o país de preferência, não exige parceria com os nacionais e traz benefícios tributários com a redução das taxas do pagamento de impostos e outros, como o acesso ao crédito. (Macauhub)