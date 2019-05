Governo de Angola estabelece regras para importação dos bens que compõem o cabaz básico

A importação dos 54 produtos que compõem o cabaz básico de Angola está condicionada desde 30 de Abril ao cumprimento de um conjunto de requisitos que dá prioridade à sua aquisição no mercado nacional, anunciou o Ministério da Economia e Planeamento.

Entre os produtos que compõem o cabaz básico angolano contam-se o açúcar, arroz, farinha de milho e trigo, feijão, leite, óleo alimentar sabão, sal, massa alimentar, sumo, carnes bovina, suína e de frango.

O comunicado divulgado pelo Ministério da Economia e Planeamento justifica a medida com a necessidade de tornar célere, transparente e eficiente o procedimento de emissão das autorizações prévias de importação que habilitam o licenciamento das importações junto do Ministério do Comércio, segundo a agência noticiosa Angop.

O governo de Angola fez um ajustamento do quadro geral das importações dos produtos do cabaz básico, o que permitiu reduzir de 3,3 mil milhões para 2,6 mil milhões de kwanzas as necessidades em divisas para garantir a oferta alimentar, segundo o ministro do Comércio, Joffre Van-Dúnem. (Macauhub)