Macau regista défice comercial de 2267 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019

Macau registou um défice de 18 137 milhões de patacas (2267 milhões de dólares) no primeiro trimestre de 2019, montante que compara com um défice de 19 651 milhões de patacas no período homólogo de 2018, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

O défice contabilizado nos primeiros três meses do ano ficou a dever-se ao facto de as exportações terem crescido 22,5% para 3614 milhões de patacas (2917 milhões de patacas no período homólogo de 2018) e as importações terem caído 2,4% para 21 778 milhões de patacas (22 622 milhões de patacas).

O valor dos produtos exportados no trimestre para os países de língua portuguesa ascendeu a 258 mil patacas, um acréscimo anual de 257,1%, enquanto o das importações desses mesmos países cresceu 14,8% para 230 milhões de patacas.

Apenas em Março o saldo da balança comercial foi negativo em 6050 milhões de patacas, com exportações de 1189 milhões de patacas, um acréscimo homólogo de 15,5% e importações que caíram 3,3% para 7240 milhões de patacas. (Macauhub)