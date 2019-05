Banco Mundial financia investigação científica da mandioca em Angola

O Banco Mundial concedeu um empréstimo de 25 milhões de dólares a Angola para financiar a investigação científica da cadeia de produção de mandioca no país, informou o coordenador do Programa de Produtividade Agrícola para a África Austral (APSA).

Moniz Paulo Mutunda procedia domingo à apresentação do futuro Centro Regional de Liderança da mandioca da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que a cidade de Malanje vai acolher a partir de Outubro próximo.

Além de Malanje, disse o responsável, as províncias do Huambo, Bié, Cuanza Sul, Namibe, Zaire, Luanda e Cabinda também vão beneficiar daquele valor para a construção de infra-estruturas e laboratórios, bem como formação de técnicos que vão trabalhar nos Centros de Investigação da mandioca das referidas regiões.

Paulo Mutunda referiu que o Centro de Investigação da mandioca de Malanje visa criar condições para o aumento da produtividade da mandioca, aumentando dessa forma o rendimento das famílias camponesas.

A apresentação do futuro Centro Regional de Liderança da mandioca da SADC enquadrou-se no primeiro salão da mandioca por ocasião da Feira Internacional de Malanje (Expo-Malanje), decorrida de 2 a 5 de Maio corrente naquela cidade.

Encerrada domingo, a Expo-Malanje contou com a participação de cerca de 150 empresas nacionais, bem como de Portugal, Brasil, África do Sul e China, numa promoção do governo de Malanje em parceria com a empresa Eventos Arena. (Macauhub)