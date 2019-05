Chevron Corp tem até 10 de Maio para apresentar nova proposta de compra da Anadarko Petroleum

O grupo Chevron Corp tem até dia 10 de Maio para propor uma revisão ao acordo de fusão com o grupo Anadarko Petroleum Corp ou para apresentar outra proposta, informou este último em comunicado divulgado terça-feira em Houston.

O comunicado adianta ter o conselho de administração do grupo concluído que a proposta apresentada pelo grupo Occidental Petroleum Corp é “superior” à do grupo Chevron Corp, pelo que pretende terminar o acordo de fusão com este último e avançar para um com a Occidental.

A proposta revista apresentada pelo grupo Occidental Petroleum Corp propõe a entrega de 59 dólares em dinheiro e 0,2934 acções próprias por cada acção ordinária do grupo Anadarko Petroleum, que compara com a proposta inicial de 38 dólares em dinheiro e 0,6094 acções próprias por cada acção ordinária da Anadarko Petroleum.

A proposta apresentada pelo grupo Chevron Corp oferece 16,25 dólares em dinheiro e 0,3869 acções próprias por cada acção ordinária da Anadarko Petroleum.

O presidente executivo do grupo, Al Walker, que se deslocou a Moçambique para se inteirar do estado do projecto de exploração de depósitos de gás natural, referiu-se em Maputo à reunião do conselho de administração realizada segunda-feira em Houston e recordou os quatro dias que foram concedidos ao grupo Chevron Corp para se pronunciar sobre o assunto.

O grupo Occidental Petroleum Corp chegou entretanto a um acordo com o grupo francês Total para vender os activos da Anadarko Petroleum em África, nomeadamente África do Sul, Argélia, Gana e Moçambique, funcionando, neste último país, como operador do bloco Área 1, um projecto de gás natural com reservas comprovadas de 75 bilhões de pés cúbicos. (Macauhub)