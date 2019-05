Governo de Angola mobiliza recursos para assegurar abastecimento de combustíveis

O governo de Angola anunciou a mobilização dos recursos necessários para a completa estabilização do mercado de abastecimento de combustíveis nos próximos dias, segundo um comunicado da Casa Civil do Presidente da República.

O comunicado, divulgado terça-feira em Luanda, foi emitido no final de uma reunião em que participaram João Lourenço e responsáveis do sector dos combustíveis com o objectivo de alcançar uma solução rápida para a escassez de combustíveis líquidos que se regista em Angola há alguns dias.

A nota oficial informa ter havido falta de diálogo e comunicação entre a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) e as diferentes instituições do Estado, o que terá contribuído negativamente para o processo de importação de combustíveis.

A Sonangol justificou a escassez de combustíveis nos principais postos de abastecimento do país com um alegado difícil acesso às divisas para a importação de refinados de petróleo. (Macauhub)