Dívida pública de Angola aumenta 14,45% em 2018 para mais de 85 mil milhões de dólares

A dívida pública de Angola atingiu 85 207,32 milhões de dólares ou 79,66% do Produto Interno Bruto (PIB) no final de 2018, um aumento de 14,45% relativamente ao valor contabilizado em 2017, informou o Banco Nacional de Angola (BNA).

O banco central afirma no seu Relatório e Contas relativo ao exercício de 2018 que a dívida pública em percentagem do PIB ficou acima da meta de referência da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e do limite definidos no Programa de Estabilidade Macro-económica, que é de 60% do PIB.

A dívida pública interna, que é fundamentalmente constituída por títulos do Tesouro, registou uma redução quando calculada em dólares, tendo passado de 35 913,49 milhões (29,41% do PIB) em 2017 para 33 781,42 milhões de dólares (31,58% do PIB) em 2018.

Pelo contrário, a dívida pública externa aumentou 33,44% em termos anuais para 51 425,90 milhões de dólares ou 48,08% do PIB contra os 38 538,39 milhões de dólares contabilizados no final de 2017.

O Banco Nacional de Angola afirma no documento que o aumento do rácio da dívida pública resultou da emissão de euro-obrigações em Maio de 2018 no montante de 3000 milhões de dólares e do Programa de Financiamento Ampliado do FMI em que foi disponibilizado de imediato, em Dezembro, 990,7 milhões de dólares (de um total de 3,7 mil milhões de dólares).

O banco central recorda que a procura pelas euro-obrigações angolanas excedeu a quantidade oferecida devido às taxas de juro do cupão elevadas, de 8,25% para a emissão de 1,75 mil milhões de dólares na maturidade de 10 anos e 9,375% para a de 1,25 mil milhões de dólares na maturidade de 30 anos.

Salienta no entanto ter-se registado um decréscimo das taxas ao longo do ano devido, essencialmente, ao desempenho do preço do petróleo face a 2017, ao acordo assinado com o FMI e à melhoria da notação de risco emitida pelas principais agências, cuja perspectiva passou de negativa em 2017 para positiva em 2018. (Macauhub)