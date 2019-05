Presidente de Angola nomeia nova administração para a estatal Sonangol devido à crise dos combustíveis

A falta de combustíveis nos postos de abastecimento de Angola teve como consequência a demissão do Conselho de Administração da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), segundo um decreto presidencial assinado quarta-feira.

João Lourenço, além de ter igualmente exonerado os administradores não-executivos, nomeou para presidente do Conselho de Administração da Sonangal Sebastião Pai Querido Gaspar Martins, que já fazia parte dessa estrutura.

Em comunicado da Casa Civil do Presidente da República divulgado terça-feira, João Lourenço afirmava ter havido falta de diálogo entre a estatal Sonangol e as diferentes instituições do Estado, o que terá contribuído negativamente para o processo de importação de combustíveis.

O comunicado garantia que o governo ia mobilizar os recursos necessários para a completa estabilização do mercado de abastecimento de combustíveis nos próximos dias.

A Sonangol informou na passada sexta-feira que a escassez de combustíveis nos postos de abastecimento de Angola derivava da dificuldade no acesso a divisas para pagar a importação de produtos refinados.

Embora Angola seja o segundo maior produtor de petróleo de África, com uma produção a rondar 1,5 milhões de barris por dia, a sua capacidade de refinação está limitada à Refinaria de Luanda, que entrou em funcionamento em Maio de 1958, dispondo actualmente de capacidade para processar apenas 57 mil barris de petróleo por dia. (Macauhub)