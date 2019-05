São Tomé e Príncipe inicia divulgação de dados macro-económicos

O governo de São Tomé e Príncipe iniciou a divulgação de dados macro-económicos harmonizados com os critérios do Fundo Monetário Internacional através do Sistema Melhorado de Disseminação de Dados, informou este organismo internacional em comunicado.

O comunicado informou ainda que a divulgacão dos dados, que está a ser feita pelo Ministério do Planeamento e Finanças e Economia Azul, visa “servir como um veículo centralizador de dados macro-económicos essenciais sobre contas nacionais, operações financeiras do governo e dívida, sector monetário e financeiro e balança de pagamentos.”

“A publicação de dados macro-económicos fundamentais através deste sistema vai dar aos decisores políticos nacionais e aos agentes internacionais e nacionais, incluindo investidores e agências de notação financeira, acesso fácil a informação que o conselho de administração do FMI identificou como crítica para acompanhar as condições económicas e as políticas”, pode ler-se (Macauhub)