Anadarko Petroleum anuncia decisão final de investimento em Moçambique dia 18 de Junho

O consórcio liderado pelo grupo Anadarko Petroleum Corporation anunciará dia 18 de Junho em Maputo a decisão final de investimento relativa ao projecto de exploração de gás natural na bacia do Rovuma, anunciou o grupo em comunicado emitido na capital de Moçambique.

O comunicado, emitido após o Presidente ter recebido em audiência o presidente executivo do grupo americano, Al Walker, adianta que todas as questões a serem negociadas com o governo de Moçambique foram resolvidas a contento das partes.

Al Walker havia anunciado anteriormente que as actividades no norte de Moçambique para a exploração de depósitos de gás natural no bloco Área 1 da bacia do Rovuma seriam retomadas quarta-feira, depois do Presidente Filipe Nyusi lhe ter garantido as condições de segurança necessárias.

O grupo decidiu suspender as actividades em Fevereiro passado após um ataque armado ocorrido na região de Palma, província de Cabo Delgado, de que resultou a morte de um trabalhador e ferimentos em seis outros.

O bloco Área 1 é operado pela Anadarko Moçambique Área 1, Ltd, uma subsidiária controlada a 100% pelo grupo Anadarko Petroleum, com uma participação de 26,5%, a ENH Rovuma Área Um, subsidiária da estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 15%, Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%), and PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%). (Macauhub)