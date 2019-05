Chefe do Executivo de Macau inicia visita oficial a Portugal

O Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On, inicia sábado uma visita oficial a Portugal, com conclusão prevista para 19 de Maio, à frente de uma delegação do governo do território, com actividades em Lisboa e no Porto, segundo comunicado recentemente divulgado.

Chui Sai On será recebido em audiência pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e, mais tarde, pelo primeiro-ministro António Costa, com quem “trocará ideias a respeito da consolidação das relações de amizade entre Macau e Portugal e do reforço da cooperação bilateral.”

O Chefe do Executivo co-presidirá ainda à 6.ª reunião da Comissão Mista Macau-Portugal com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, para promover a colaboração em diversos campos.

A cidade de Lisboa será ainda palco de uma exposição fotográfica comemorativa do 20.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), que se assinala este ano.

Uma vez concluída a parte do programa em Lisboa, o Chefe do Executivo desloca-se à cidade do Porto, onde assinará com a Câmara Municipal um memorando de entendimento para o quadro de cooperação na promoção de amizade.

Em entrevista concedida à agência noticiosa Lusa, Chui Sai On disse que “dada a experiência vivida nestes últimos 20 anos, a comunidade portuguesa deve ter ainda maior confiança nas perspectivas de desenvolvimento de Macau”.

O Chefe do Executivo garantiu igualmente nas declarações por escrito que a “realidade justifica a manutenção do sistema capitalista e da maneira de viver anteriormente existentes em Macau.” (Macauhub)