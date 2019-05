Angola e China intensificam visitas de alto nível

Angola e China vão intensificar as visitas de alto nível para fortalecer a confiança política e relançar a cooperação bilateral em áreas como a indústria, agricultura, pescas, mineração e ensino, disse quarta-feira em Luanda o novo embaixador da China no país.

Dong Tao adiantou que a China está disponível para ampliar a cooperação bilateral em diversas áreas, “sobretudo porque o actual governo de Angola está a aplicar boas políticas para a diversificação da economia e atrair mais investimento estrangeiro para a indústria e a agricultura.”

O novo embaixador, no final de uma audiência concedida pelo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, reconheceu que Angola está numa nova fase de desenvolvimento com as políticas de abertura ao exterior e reformas económicas para criar um ambiente de desenvolvimento sustentável e atrair investimento estrangeiro.

As trocas comerciais entre os dois países ascenderam a 27 755 milhões de dólares em 2018, sendo a China o principal parceiro comercial de Angola e o primeiro importador de petróleo angolano. (Macauhub)