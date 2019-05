Companhias de seguros entram no capital social do banco BIG Moçambique

O capital social do banco BIG Moçambique foi aumentado com a entrada de três novos accionistas, as companhias de seguros Hollard e Global Alliance da África do Sul e a Empresa Moçambicana de Seguros, disse o administrador executivo Mário Bolota.

O administrador executivo do grupo português BIG responsável pela actividade em África disse ainda ao jornal português Público que as três companhias de seguros passaram a deter em conjunto 16% do capital social do banco BiG Moçambique, ficando o grupo com uma participação de 83,99%.

O aumento de 599,4 milhões de meticais fez com que o capital social do banco a operar em Moçambique tenha passado a ser de 1,1 mil milhões de meticais (17,1 milhões de dólares).

O administrador informou ter o investimento da Global Alliance Seguros sido realizado em nome de investidores institucionais, caso do Fundo de Pensões dos Trabalhadores da Mozal e o Fundo de Pensões Aberto (Global Alliance).

Inaugurado há cerca de dois anos, o BIG Moçambique detém uma licença para desenvolver a sua actividade em todos os segmentos bancários, tendo apostado nas áreas do mercado de capitais, assessoria financeira e empresas e apoio a investidores institucionais e particulares de gama alta. (Macauhub)