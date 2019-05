Receita turística de Angola ascende a 800 milhões de dólares em 2017

A actividade turística em Angola proporcionou uma receita de 800 milhões de dólares em 2017, disse terça-feira em Luanda o director nacional de Formação em Hotelaria, Cláudio António, citado pela imprensa local.

Cláudio António, ao usar da palavra na sessão de lançamento do concurso “Chefe Mega, jovem chefe do ano”, disse que aquele valor foi complicado a partir a partir dos resultados de 4924 restaurantes singulares, 1632 empreendimentos hoteleiros, com realce para 233 hotéis, que em termos globais dão emprego a mais de 223 mil trabalhadores.

O responsável recordou que o turismo foi eleito pelo governo angolano como um sector estratégico para a diversificação económica, bem como para promover a estabilização da economia nacional, por representar um dos sectores mais geradores de receitas no contexto global, segundo a agência noticiosa Angop.

Cláudio António salientou que a formação de quadros é fundamental para melhorar os serviços prestados pelas empresas do sector e informou estarem em curso acções envolvendo diversos ministérios para garantir a existência de um sistema de formação que responda aos desafios actuais do país. (Macauhub)