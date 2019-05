China foi o principal parceiro comercial de Angola em 2018

A China foi o principal destino das exportações de Angola em 2018, com uma quota de 60,28%, segundo o Anuário de Estatísticas do Comércio Externo divulgado em Luanda pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE informou ainda que depois da China surgem a Índia com uma quota de 9,27%, Estados Unidos com 3,35%, Espanha com 3,04% e África do Sul com 2,82%.

A China foi igualmente o maior fornecedor de Angola, com uma quota de 14,56%, a que se seguiram Portugal com 13,67%, Singapura com 9,64%, Bélgica com 6,54% e Togo com 5,95%.

O grupo de produtos “Combustíveis” foi responsável por 95,67% do total das exportações angolanas enquanto que nas importações os produtos mais importantes foram “Máquinas e Equipamentos e Aparelhos” (19,48%), “Combustíveis” (15,09%), “Agrícolas” (14,96%), “Veículos e Outros Meios de Transporte” (13,92%) e “Químicos” (7,70%).

Os resultados definitivos do Comércio Externo divulgados pelo INE revelam ter havido um crescimento anual de 76,87% nas exportações e de 58,69% nas importações e um saldo positivo no valor de 6,234 biliões de kwanzas (18 994 milhões de dólares). (Macauhub)