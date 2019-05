Governo de Angola apela a empresas para aumentarem produção de petróleo

O ministro dos Recursos Minerais e Petróleos de Angola apelou aos operadores das empresas petrolíferas que operam no país que cooperem no sentido de inverter a actual queda da produção, informou o serviço de imprensa do ministério.

A fonte disse ainda ao Jornal de Angola que no decurso do encontro, que contou ainda com a participação de responsáveis da concessionária Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Diamantino Azevedo apelou para a manutenção da produção em 1,49 milhões de barris por dia.

A meta está inscrita como produção média no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, figurando ainda na proposta de revisão do Orçamento Geral de Estado para 2019 como crucial para a formação das receitas fiscais.

O relatório mensal do mercado petrolífero da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) relativo a Maio revela que a produção petrolífera de Angola caiu 41 mil barris por dia (bpd) em Abril em termos mensais para 1,413 milhões de bpd, segundo fontes secundárias.

Tendo por base a comunicação directa, o relatório do OPEP informa que a produção angolana aumentou em Abril 19 mil bpd para 1,392 milhões de bpd. (Macauhub)