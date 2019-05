Macau e Portugal vão continuar a aprofundar o seu relacionamento

Macau e Portugal têm mantido um relacionamento muito particular, reflexo das bases construídas ao longo da história, pretendendo continuar a aprofundar a cooperação bilateral em diversas áreas, disse em Lisboa o Chefe do Executivo de Macau.

Chui Sai On, ao encontrar-se com a imprensa para fazer um balanço da visita oficial a Portugal de uma delegação do governo de Macau, disse que esta visita não só testemunhou a continuação e o avanço da relação de amizade entre os dois territórios como também a entrada da mesma numa nova fase.

O Chefe do Executivo recordou que, durante a sua estadia em Portugal, reuniu-se com o Presidente da República e o primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, respectivamente, esteve com o embaixador da República Popular da China em Portugal, Cai Run, e presidiu com o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, à 6.ª reunião da Comissão Mista Macau – Portugal.

Chui Sai On disse considerar a visita a Portugal muito significativa por ser num ano importante, em que se celebram o 70.º aniversário da RPC, o 40.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e Portugal, bem como o 20.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau.

O Chefe do Executivo salientou o facto de Macau ter vindo a aproveitar as suas vantagens específicas decorrentes do seu relacionamento com Portugal para desempenhar o papel de plataforma entre a China e os países da língua portuguesa, nomeadamente no âmbito da iniciativa “Faixa e Rota” e da construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Chui Sai On lembrou ainda que no encontro com o Presidente da República Portuguesa este expressou que tanto a cooperação luso-chinesa como a cooperação entre Macau e Portugal encontram-se numa excelente fase e fez votos para que as ligações entre os dois territórios sejam alargadas, sobretudo nas áreas económica e comercial, cultural, turística e educativa. (Macauhub)