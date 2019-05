Angola e Portugal assinam acordo de cooperação na economia do mar

Angola e Portugal assinaram segunda-feira em Lisboa um memorando de entendimento que contempla o estabelecimento de parcerias em áreas como a investigação técnico-científica ou a transformação de pescado, noticiou a imprensa local.

O memorando foi assinado pelas ministras das Pescas e do Mar de Angola e de Portugal, Maria Antonieta Baptista e Ana Paula Vitorino, respectivamente, no final do fórum “Empresários portugueses e angolanos juntos para uma cooperação sustentável do mar”, que contou com associações sectoriais e empresas dos dois países.

O documento visa definir os princípios da cooperação bilateral nos domínios da legislação, formação, investigação técnico-científica, desenvolvimento de actividades de pesca marítima, continental e aquicultura, fiscalização e controlo das actividades de pesca e indústria de transformação de produtos de pesca entre os dois países.

Domingo, no final de uma visita à Estação Piloto de Piscicultura de Olhão em que se fez acompanhar por empresários das províncias de Benguela, Namibe, Cuanza Sul, a ministra angolana disse que Angola irá contar com o apoio de Portugal, na formação de quadros, para o desenvolvimento do sector da aquicultura.

A Estação Piloto de Piscicultura de Olhão é uma estrutura de investigação e desenvolvimento tecnológico, com escala pré-industrial em aquacultura e biologia marinha, que constitui o suporte privilegiado para a transferência de tecnologia, formação técnica e científica no domínio. (Macauhub)