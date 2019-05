Hidroeléctrica de Cahora Bassa vende 2,5% do capital em bolsa de valores

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) vai alienar 2,5% das acções representativas do seu capital social numa Oferta Pública de Venda reservada a cidadãos e empresas moçambicanos, disse segunda-feira em Maputo o presidente da empresa.

Pedro Couto disse que nesta primeira fase irão estar à venda 680 milhões de acções ao preço de três meticais por unidade, numa operação a ser realizada através da Bolsa de Valores de Moçambique que irá proporcionar um encaixe financeiro de 2040 milhões de meticais (31,7 milhões de dólares).

A subscrição decorre de 17 de Junho a 12 de Julho, o apuramento terá lugar a 17 de Julho com liquidação no dia seguinte, estando a admissão à cotação marcada para 22 de Julho.

A ideia é vender um total de 2040 milhões de acções da empresa, que correspondem a 7,5% do capital social, tendo Pedro Couto adiantado que os resultados desta primeira fase deverão ditar o caminho a ser tomado nas próximas vendas, sendo que o preço de cada acção poderá aumentar.

O anúncio da entrada de novos accionistas moçambicanos no capital da HCB foi efectuado em Novembro de 2017 pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, na cerimónia que assinalou o décimo aniversário do acordo assinado entre Portugal e Moçambique que sancionou a alteração da estrutura accionista do empreendimento.

Situada no rio Zambeze, na província de Tete, centro de Moçambique, a barragem é a maior da África Austral, com construção iniciada em 1969 e em operação a partir de 1977. (Macauhub)