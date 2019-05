Participação do Brasil na SIAL China 2019 proporciona contratos de 516 milhões de dólares

As empresas brasileiras que participaram na SIAL China 2019 assinaram contratos de venda de produtos no valor conjunto de 516 milhões de dólares, que poderá aumentar para mais de 2000 milhões ao longo dos próximos 12 meses, informou a Agência Brasil.

A presença brasileira no evento, que decorreu de 17 a 19 de Maio em Xangai, foi organizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e pelo Consulado do Brasil em Xangai, tendo no decurso dos três dias sido realizadas 1971 reuniões de negócios, 1531 das quais com potenciais novos clientes.

O melhor desempenho foi alcançado pelas empresas que trabalham com proteína animal, cuja presença na feira chinesa de agro-negócio, bebidas e alimentos foi coordenada pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) em parceria com a Apex-Brasil.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, tendo as trocas comerciais bilaterais excedido 110 mil milhões de dólares em 2018, com as empresas brasileiras a exportarem fundamentalmente feijão de soja, petróleo em rama e minério de ferro e as chinesas a exportarem bens industriais. (Macauhub)