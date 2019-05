Grupo chinês CITIC inaugura fábrica de perfis de alumínio em Angola

A fábrica da CITIC Alumínio Angola de produção de perfis de alumínio foi terça-feira inaugurada na Zona Económica Especial Luanda-Bengo, em Viana, resultado de um investimento de 40 milhões de dólares, noticiou a imprensa angolana.

A fábrica é o resultado de um investimento conjunto entre a CITIC Construction e a CITIC Bohai Aluminium Industries Holding Company Limited, irá ocupar uma área de 20 hectares e deverá produzir anualmente cerca de 10 mil toneladas de perfis de alumínio para a indústria.

O presidente da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (Aipex), Licínio Vaz Contreiras, disse esperar que o projecto cubra uma grande parte das necessidades do mercado angolano, contribuindo dessa forma para a redução das importações de perfis de alumínio e similares, de modo a aliviar a pressão sobre as reservas cambiais do país.

O novo embaixador da China em Angola, Gong Tao, sublinhou ser a fábrica de perfis de alumínio da CTTIC (Angola) a maior do país e recordou os investimentos que empresas do seu país efectuaram nos últimos anos em Angola, nomeadamente na agricultura e processamento de produtos agrícolas e materiais de construção.

O projecto de investimento para esta unidade fabril foi aprovado a 19 de Abril de 2017 pela extinta Unidade Técnica para o Investimento Privado. (Macauhub)