Fórum Mundial do Turismo reunido em Luanda, Angola

O Presidente de Angola preside hoje em Luanda à sessão de abertura do Fórum Mundial do Turismo (WTF), que contará com intervenções da ministra do Turismo, Ângela Bragança e do presidente daquela organização, o turco Bulut Bagci, segundo o programa oficial.

Esta reunião do WTF é a segunda que se realiza em África, depois de Acra, capital do Gana, tendo tido lugar anteriormente na Turquia, Reino Unido, Qatar, EUA e Emirados Árabes Unidos.

O Fórum Mundial do Turismo tem em carteira para Angola, segundo o seu presidente, um investimento de mil milhões de dólares, para ajudar a desenvolver do sector no país.

Angola vai trabalhar com o WTF durante um período mínimo de cinco anos, com o objectivo de desenvolver a actividade turística, atrair investidores e promover a imagem de Angola.

Esta reunião, que congregará até sábado em Luanda líderes da indústria do turismo a nível mundial, vai abordar temas como “Turismo em África”, “Turismo digital ou informatizado”, “O papel do governo nas viagens de negócio”, “Porquê investir em Angola” e “O segredo ou a história do sucesso dos destinos turísticos”, entre outros temas.

O evento, que vai reunir cerca de mil e quinhentos delegados, pode trazer oportunidades de investimentos nos sectores da construção, transportes, energia e águas e agricultura e proporcionar a criação de postos de trabalho. (Macauhub)