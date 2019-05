Moody’s mantém notação de risco de crédito de Macau em “Aa3”

A agência Moody’s manteve a notação de risco de crédito “Aa3” anteriormente atribuída a Macau, devido à posição fiscal sólida e ao posicionamento externo do governo do território, informou a agência em comunicado divulgado quarta-feira.

A Moody’s, que manteve “estável” as perspectivas de futuro, salientou que a forte capacidade financeira e a situação externa estável continuarão a conferir à Região Administrativa Especial de Macau capacidade significativa para enfrentar eventuais choques futuros.

O comunicado adianta que a ocorrência de progressos adicionais na diversificação rumo a uma economia menos dependente dos jogos de fortuna e azar farão com que o crescimento do Produto Interno Bruto atinja uma volatilidade menor.

Refere, no entanto, o facto de Macau permanecer susceptível a potenciais medidas económicas e de outro tipo adoptadas pela China Continental que possam pôr em risco os sectores do jogo e do turismo.

A notação “Aa3” está posicionada em quarto lugar na lista de classificações de notação de risco da Moody’s, sendo todas as categorias “Aa” de grande qualidade para investimento, uma vez estarem sujeitas a um risco de crédito muito baixo.

O documento salienta que a reserva de capital de Macau estava estimada em 566 mil milhões de patacas (cerca de 70 mil milhões de dólares) no final de Março de 2019, montante que é equivalente a sete anos da despesa pública prevista para 2018 e a cerca de 130% do Produto Interno Bruto registado nesse ano.

Recorda, por outro lado, que mesmo durante a contracção económica de 2014/2016, que teve na base a queda das receitas dos jogos de fortuna e azar, a receita fiscal e as reservas sobre o exterior de Macau aumentaram.

A agência prevê que o excedente da balança de transacções correntes do território excedam 30% do Produto Interno Bruto em 2019 e 2020, devido ao aumento do número de turistas e das receitas brutas dos casinos. (Macauhub)