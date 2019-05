10.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas decorre em Macau dias 30 e 31 de Maio

O 10.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas (IIICF) terá lugar em Macau de 30 a 31 de Maio, informou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

O comunicado divulgado pelo IPIM refere ter-se este Fórum tornado num dos certames anuais mais prestigiados a nível internacional do sector, tendo as anteriores nove edições sido palco para a assinatura de mais de 90 acordos de cooperação, um parte dos quais está já em execução.

“Algumas empresas afirmaram que, em coordenação com a política nacional de desenvolvimento “expansão de negócios no exterior”, as estatísticas publicadas no decorrer do Fórum ajudarão no desenvolvimento das suas vantagens próprias”, pode ler-se.

O comunicado acrescenta que outras empresas indicaram que, por um lado, o Fórum promove o intercâmbio das entidades do sector, para que estas possam dominar as informações mais recentes da indústria e pelo outro, o seu posicionamento de classe global orientará as empresas na sua expansão de actividades no estrangeiro. (Macauhub)