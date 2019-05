Angola recebe Fórum Mundial do Turismo em 2020

Angola volta a acolher o Fórum Mundial do Turismo (WTF) em 2020, revelou domingo em Luanda o director regional para África da instituição, Danilo Nhamtomo, que adianto faltar apenas acertar datas.

A primeira edição em Angola do Fórum Mundial do Turismo decorreu de 23 a 25 de Maio, tendo os dois primeiros dias do evento servido para palestras, debates, exposição de produtos e serviços turísticos, entrega de prémios a agentes turísticos e leilão de jóias.

No último dia, reservado a viagens turísticas, uma comitiva de empresários nacionais e estrangeiros, governantes, gestores públicos e jornalistas visitou a província do Namibe e outra deslocou-se à Ilha do Mussulo em Luanda, informou a agência noticiosa Angop.

A reunião concluiu com a emissão de algumas recomendações ao governo de Angola, como sejam a necessidade de desenvolver infra-estruturas, a segurança e melhorar o ambiente de negócios, a fim de atrair investimentos e turistas.

Os participantes no Fórum, que foi aberto quinta-feira pelo Presidente da República, João Lourenço, recomendaram o estabelecimento de parcerias entre países africanos para o desenvolvimento do sector.

Os participantes reconheceram “o forte impacto” do turismo na economia global e na gestão comunitária dos recursos naturais, daí terem concluído que nenhum projecto turístico tem sucesso se não promover o envolvimento das comunidades.

Esta reunião do WTF foi a segunda que se realizou em África, depois de Acra, capital do Gana, tendo tido lugar anteriormente na Turquia, Reino Unido, Qatar, EUA e Emirados Árabes Unidos. (Macauhub)