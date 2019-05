Governo de Angola entrega gestão de aeroportos à iniciativa privada

O governo de Angola lança até ao final do ano um concurso público internacional para concessionar a gestão de alguns aeroportos do país a entidades privadas, anunciou sexta-feira em Luanda o ministro dos Transportes.

Ricardo de Abreu, ao intervir no Fórum Mundial do Turismo, não adiantou quais os aeroportos abrangidos mas precisou ser intenção do governo atrair investidores internacionais do sector para garantir uma gestão “mais eficiente” dos aeroportos angolanos.

O ministro, que garantiu a existência de “alguns interessados”, disse que a ideia subjacente ao concurso visa igualmente captar mais tráfego para as infra-estruturas aeroportuárias do país, que, no conjunto, recebem cerca de 3,6 milhões de passageiros por ano.

Anunciou, por outro lado, que a TAAG – Linhas Aéreas de Angola pretende aumentar no futuro próximo de 15 para 33 o número de rotas que a companhia aérea de bandeira cobre, como sejam a América do Norte e do Sul e a Ásia.

Ricardo D’Abreu, que falava sobre “Turismo em Angola – Realidades e Perspectivas”, afirmou que os investimentos em infra-estruturas aeroportuárias em curso no país, como é o caso do novo Aeroporto Internacional de Luanda, vão permitir que a capital angolana se transforme num centro internacional no sector do transporte aéreo. (Macauhub)