Angola organiza programa-piloto de exportação

Café, sal, mel, frutos tropicais, mármore e granito são os produtos escolhidos pela Agência de Investimentos Privados e Promoção das Exportações (Aipex) para um programa-piloto de exportação, disse o presidente da instituição.

Licínio Vaz Contreiras salientou, no entanto, que alguns dos produtos seleccionados carecem ainda de certificação internacional para poderem ser exportados, caso do mel e dos frutos que necessitam de certificados fitossanitários.

Licínio Contreiras disse ainda que os serviços competentes da agência estão a trabalhar com o Ministério da Agricultura e Florestas e com o respectivo laboratório para ultrapassar as dificuldades.

Além daquele ministério, a Aipex está a trabalhar também com outros sectores que interferem na exportação de produtos angolanos, visto que já foram identificados os obstáculos que devem ser removidos.

O presidente da Aipex referiu que já há dois produtores angolanos a exportar frutos para a Europa e outras partes do mundo, mas o objectivo é fazer com que haja mais produtores a fazer o mesmo. (Macauhub)