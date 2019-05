Angola, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste presentes em fórum de infra-estruturas em Macau

Mais de 50 responsáveis governamentais provenientes de cerca de 40 países e regiões, entre os quais Angola, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, participam este ano no 10.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas, foi anunciado em Macau.

Esta edição do Fórum, a decorrer em Macau dias 30 e 31 de Maio, é co-organizada pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, estando prevista, além dos responsáveis governamentais, a presença de mais de dois mil participantes políticos, empresariais e académicos provenientes de mais de 70 países e regiões.

A 10.ª edição do Fórum, subordinada ao tema “Promover a alta qualidade e o desenvolvimento sustentável da infraestrutura internacional”, irá integrar uma série de fóruns temáticos, fóruns paralelos e actividades temáticas, bem como exposições, promoção de projectos e bolsa de contactos, entre outras actividades de negociações.

Ao longo das actividades deste ano, tal como em edições anteriores, serão lançados o “Índice de Desenvolvimento das Infra-estruturas dos Países Abrangidos pela Iniciativa Faixa e Rota (2019)” e o “Relatório de Análise do Índice de Desenvolvimento das Infra-estruturas dos Países Abrangidos pela Iniciativa Faixa e Rota(2019).”

Os dois documentos conterão informações sobre a participação das empresas chinesas na construção de infra-estruturas dos países de língua portuguesa, fornecendo informações de dados e prospectivas para as infra-estruturas e a cooperação e desenvolvimento entre as empresas da China Continental, dos países abrangidos pela iniciativa “Faixa e Rota” e de Macau.

O Fórum, que desde 2012 se realiza anualmente em Macau, foi palco na edição de 2018 de 14 fóruns especiais, fóruns temáticos, fóruns paralelos e actividades relacionadas, tendo organizado mais de 160 reuniões de negócios e bolsas de contactos, levando à assinatura de 17 acordos de projectos de cooperação. (Macauhub)