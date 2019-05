Macau e Guangdong reforçam cooperação na Grande Baía

Nove acordos de cooperação destinados a reforçar e acelerar o plano do governo central da China da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA) foram assinados durante a Reunião Conjunta de Cooperação Guangdong – Macau, realizada segunda-feira em Macau.

O Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On, e o governador da província de Guangdong, Ma Xingrui lideraram as delegações presentes na reunião.

Chui Sai On disse na abertura da reunião que Macau e Guangdong têm mantido uma comunicação estreita de modo a estudarem a melhor forma de aproveitar a GBA e a iniciativa Faixa e Rota para a criação de plataformas de cooperação entre os dois territórios.

O Chefe do Executivo lembrou ainda que no âmbito do acordo entre Macau e Guangdong foi reforçada a cooperação com Hengqin em Zhuhai, Cuiheng em Zhongshan, Nansha em Guangdong e com a zona da Baía Daguang em Jiangmen.

O governador da província de Guangdong destacou o facto da GBA ter permitido um desenvolvimento mais pragmático da cooperação bilateral, nomeadamente ao nível económico e comercial com a construção de novas plataformas de relacionamento.

O director dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional de Macau, Mi Jian revelou no final do encontro que Macau vai liderar um grupo de trabalho dos dois territórios destinado ao desenvolvimento de uma zona de 2,57 quilómetros do Parque Industrial de Cooperação Guangdong-Macau, em Hengqin, que não foi ainda aproveitada.

Os encontros entre Macau e Guangdong realizam-se desde 2003, ora em Cantão ora em Macau. (Macauhub)