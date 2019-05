Instituto de Macau continuará a promover cooperação económica entre China e países de língua portuguesa

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) vai continuar a promover a cooperação económica entre a China e os países de língua portuguesa, disse terça-feira a nova presidente da instituição.

Irene Va Kuan Lau, que usava da palavra na cerimónia de tomada de posse como presidente do Conselho de Administração do IPIM, cargo que ocupava como substituta desde Outubro de 2018, destacou igualmente o apoio ao desenvolvimento da indústria de convenções e exposições e a participação activa na cooperação regional no âmbito da “Faixa e Rota” e da construção da Grande Baía Guangdong–Hong Kong–Macau.

O secretário para a Economia e Finanças do governo de Macau, Leong Vai Tac, disse na ocasião que o IPIM é um dos organismos de Macau “com uma missão importante e de longo prazo” nos trabalhos de “participação e no apoio” à iniciativa chinesa “Faixa e Rota”, e à construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, através da valorização da função do território como “plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa.” (Macauhub)