Transportadora aérea de Angola certificada para voar até Maio de 2021

A TAAG – Linhas Aéreas de Angola foi certificada pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês) para voar incondicionalmente até 22 de Maio de 2021, informou a companhia em comunicado divulgado terça-feira em Luanda.

O comunicado adianta que a auditoria durou cinco dias e abarcou todas as aéreas operacionais da companhia, tendo sido conduzida pela ACS – Aviation Solutions, uma empresa especializada acreditada pela IATA.

“Esta auditoria é realizada bi-anualmente, num calendário estabelecido pela IATA, que normalmente avalia o nível de aplicação dos padrões e práticas por si recomendadas”, sublinha o comunicado, esclarecendo que a actual teve duas fases.

A primeira fase decorreu de 28 de Janeiro a 5 de Fevereiro, tendo-se registado algumas inconformidades que tiveram de ser corrigidas para uma segunda inspecção realizada durante Maio corrente e consequente aprovação.

A companhia aérea angolana foi retirada da “lista negra” da União Europeia em Abril passado, depois de estar a operar com restrições desde Novembro de 2008, só podendo voar no espaço aéreo europeu com os aparelhos Boeing B737-700, Boeing B777-200 e Boeing B777-300. (Macauhub)