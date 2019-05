China Communications Construction Company e grupo Vale associam-se para construir uma siderurgia no Brasil

O grupo chinês China Communications Construction Company (CCCC), em parceria com o grupo brasileiro Vale, vai construir uma siderurgia para a produção de aços planos em Marabá, sudeste do estado do Pará, foi recentemente anunciado.

O grupo Vale informou em comunicado a assinatura de uma protocolo de intenções para apoiar a estruturação financeira do projecto a ser desenvolvido pela Concremat, uma empresa brasileira de construção civil que o grupo CCCC adquiriu no final de 2016.

O comunicado dizia ainda que a Vale iria apoiar o projecto através da emissão de garantias que viabilizem o financiamento a ser contratado pela Concremat / CCCC, em valores a serem acordados posteriormente e inferiores ao valor do investimento total.

O governador do estado do Pará, Hélder Barbalho, disse ao jornal Valor Económico que o investimento necessário para construir a siderurgia ascende a 1500 milhões de reais (370 milhões de dólares).

Com uma capacidade de 300 mil toneladas de aços laminados por ano, a siderurgia será construída no distrito industrial de Marabá, tendo Hélder Barbalho adiantado que o projecto e o licenciamento ficarão concluídos até 2020, abrindo caminho para o início das obras.

A fábrica deverá começar a produzir aços planos em 2023, destinando-se a produção ao mercado interno, ainda segundo o governador do estado.

O jornal escreveu ainda que o estado do Pará há muito pretende ter uma siderurgia, sendo que este projecto foi anunciado há cerca de 10 anos, quando o grupo Vale informou da intenção de construir uma unidade em Marabá. (Macauhub)