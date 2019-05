Empresas da África do Sul e de Portugal presentes em feira internacional em Angola

Empresas da África do Sul e de Portugal participam na 9.ª edição da Feira Internacional de Benguela (FIB), que decorre desde quarta-feira até sábado na capital da província de Angola com o mesmo nome, informou a organização.

Joseth Mirandela, responsável de feiras do grupo Eventos Arena Angola, organizador do evento, disse à agência noticiosa Angop que, além das empresas estrangeiras, estão presentes angolanas de diversos sectores de actividade.

Aquela responsável disse ainda que as províncias de Benguela, Luanda e Cabinda lideram as presenças, sendo os sectores com maior participação na edição deste ano os da banca, seguros, telecomunicações, agro-indústria, construção e pescas.

No decurso do certame realizar-se-á um ciclo de conferências, uma das quais sobre o processo de introdução do Imposto sobre o Valor Acrescentado em Angola, da responsabilidade da Administração Geral Tributária.

A FIB é um evento que se realiza anualmente por ocasião das festas da cidade de Benguela (17 de Maio) e tem reforçado o seu papel enquanto plataforma de referência no estabelecimento de contactos, criação de negócios e dinamização de iniciativas que potenciam e estimulam a competitividade e o desenvolvimento da província de Benguela. (Macauhub)