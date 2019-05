Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola e grupo norueguês Equinor reforçam cooperação

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) e o grupo norueguês Equinor (antiga Statoil) assinaram um memorando que visa o fortalecimento da colaboração mútua, informou a estatal angolana em comunicado.

Ao abrigo do memorando, as duas empresas vão efectuar explorações conjuntas na bacia do Baixo Congo, discutir modelos de operadores que permitam à Sonangol desenvolver a sua competência como operadora petrolífera e identificar potenciais futuros investimentos conjuntos.

O comunicado adianta que a assinatura deste memorando resulta do entendimento alcançado entre as duas empresas, em Junho de 2018, que permitiu a execução bem-sucedida de algumas actividades desenvolvidas pelas partes.

O documento assinado em 2018 visava que a estatal norueguesa continuasse a investir na exploração e a contribuir para o aumento da produção de petróleo em Angola.

O memorando de entendimento estabelecia as bases para potenciais futuros investimentos a serem efectuados pela Equinor, depois da sua decisão de continuar a investir em Angola e, conjuntamente, considerar a abordagem sobre as oportunidades e desafios técnicos atinentes à exploração e desenvolvimento de petróleo.

Dados publicados na página electrónica da Equinor indicam que a plataforma continental angolana é o maior contribuinte para a produção de petróleo fora da Noruega, tendo a produção, desde 1991, quando entrou no mercado angolano, subido para pouco mais de 200 mil barris de petróleo/dia. (Macauhub)