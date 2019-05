Chefe do Executivo de Macau inaugura 10.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas

O Chefe do Executivo de Macau afirmou quinta-feira ter o Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas estabelecido uma plataforma de cooperação internacional.

Chui Sai On, ao proceder à inauguração da 10.ª edição do certame, disse que o Fórum irá levar em consideração as disposições das Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, a fim de garantir o interligação das infraestruturas na região.

“Tal interligação fará com que a Grande Baía venha a ser uma região importante de apoio na construção da iniciativa Faixa e Rota”, concluiu.

O evento contou com a presença de vários dirigentes governamentais chineses e estrangeiros, bem como de mais de 2000 participantes políticos, empresários e académicos de 750 entidades, provenientes de mais de 70 países e regiões.

O Fórum passou, entretanto, a ter uma Comissão de Orientação, cujo estabelecimento teve lugar no primeiro dia da 10.ª edição do certame.

A Comissão constituída quinta-feira em Macau fornece orientações, apoio e serviços a nível político ao desenvolvimento sustentável do Fórum, servindo como uma garantia e um suporte para a organização do IIICF, sigla do certame na língua inglesa.

A Comissão de Orientação do IIICF foi co-criada pelo Ministério do Comércio e pelo Governo da Macau, entidades que assumem a função de direcção. (Macauhub)