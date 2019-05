China doa seis viaturas ao governo regional da ilha do Príncipe

A China doou seis viaturas novas ao governo regional da ilha do Príncipe, que dista 93 milhas da ilha de São Tomé, no âmbito da cooperação bilateral informou quinta-feira um representante da embaixada chinesa na capital são-tomense.

As viaturas, três carrinhas e três veículos todo-o-terreno, foram entregues quinta-feira pelo governo central do arquipélago ao governo regional da ilha do Príncipe, em cerimónia realizada no aeroporto da região autónoma, na presença do primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus.

O primeiro-ministro disse que “as seis viaturas resultam de um donativo da China no âmbito da cooperação bilateral numa perspectiva de desenvolvimento sustentável” do arquipélago.

Em Março último, o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, recebeu em Boao, província de Hainão, China, o seu homólogo são-tomense, a quem manifestou disponibilidade para apoiar o Orçamento Geral de Estado de São Tomé e Príncipe de 2019 e projectos estruturantes do arquipélago, sobretudo a construção de um porto e a requalificação do aeroporto internacional. (Macauhub)