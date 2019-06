Cabo Verde Airlines recebe segundo avião com a nova imagem da companhia

O “Baía do Tarrafal”, o novo e segundo avião com a nova imagem da Cabo Verde Airlines encontra-se já na cidade capital Praia, onde chegou na passada sexta-feira, informou a companhia aérea de bandeira do arquipélago.

As cores exteriores do novo avião inspiram-se nas casas da ilha de Santiago, sendo que no interior é possível ver uma imagem da baía que dá o nome ao aparelho.

O nome deste avião foi atribuído através de um processo de votação popular conduzido através da rede social Facebook, à semelhança do ocorrido com o primeiro avião com a nova imagem, o “Praia de Santa Maria.”

O “Baía do Tarrafal” tem de configuração 12 lugares “premium” e 180 lugares em classe turística.

A Cabo Verde Airlines opera tem uma frota constituída por três B757-200 e projecta vir a contar com mais dois aparelhos até ao final do ano. (Macauhub)