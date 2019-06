China e São Tomé e Príncipe discutem aeroporto e porto

O projecto de modernização e expansão do aeroporto internacional de São Tomé está a avançar e a viabilidade da construção de um porto está a ser analisada, anunciou sexta-feira o embaixador da China em São Tomé e Príncipe, Weng Wei.

O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, recebeu em Março passado em Boao, província de Hainão, o seu homólogo são-tomense, a quem manifestou a disponibilidade do seu país para financiar aqueles dois projectos bem como para apoiar o Orçamento Geral do Estado do arquipélago para 2019.

O embaixador da China, que procedia na ocasião à entrega de mais 46 viaturas ao governo do arquipélago, representado pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, disse que o lote de veículos que incluem 40 mini-autocarros, quatro SUV e duas carrinhas de caixa aberta, todos da marca Foton, são uma doação ao arquipélago ao abrigo da cooperação bilateral.

A maior parte das viaturas destina-se aos taxistas são-tomenses sob a forma de créditos reembolsáveis em prestações, enquanto as restantes serão distribuídas por alguns sectores públicos da administração central do Estado são-tomense.

O governo central de São Tomé e Príncipe procedeu na passada quinta-feira à entrega de seis viaturas, três carrinhas e três veículos todo-o-terreno, ao governo regional da ilha do Príncipe, que haviam sido doados pela China.

No decurso da cerimónia, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus disse que “as seis viaturas resultam de um donativo da China no âmbito da cooperação bilateral numa perspectiva de desenvolvimento sustentável” do arquipélago. (Macauhub)