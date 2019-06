Petróleo e gás natural em debate na capital de Angola

A cidade de Luanda recebe a partir de hoje até quinta-feira mais de 800 delegados à Conferência Angolana de Petróleo e Gás 2019, uma iniciativa da Africa Oil & Power, noticiou a imprensa angolana.

Além de responsáveis angolanos do sector, vão participar na conferência membros de governos de países produtores, representantes de instituições internacionais e das principais petrolíferas e distribuidoras mundiais Total, Chevron, ExxonMobil, BP, ENI e Equinor.

A organização perspectiva que o evento seja “a maior convenção de investimentos na indústria de petróleo e gás do continente africano durante o ano de 2019”, escreveu a agência noticiosa Angop.

O Jornal de Angola informou que o evento, que conta com o apoio do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo, da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG) e da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), vai ser o palco para o anúncio do vencedor da empreitada para a construção de uma unidade de produção de gasolina na Refinaria de Luanda, bem como da assinatura do acordo de parceria para a construção da refinaria de Cabinda.

O presidente da ANPG, Paulino Jerónimo, anunciará ainda hoje os resultados preliminares da primeira ronda de licitações de novos blocos petrolíferos.

Entre os oradores confirmados, além do Presidente João Lourenço e do ministro de Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Azevedo, estão Ezekiel L. Gatkuoth, ministro do Petróleo do Sudão do Sul, Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministro das Minas e Hidrocarbonetos da Guiné-Equatorial, Foumakoye Gado, ministro do Petróleo do Níger, a par de outros responsáveis políticos internacionais.

Angola é o segundo maior produtor de petróleo da África, com uma produção média de 1,49 milhões de barris/dia, atrás da Nigéria com 1,7 milhões de barris, mas tem estado a registar nos últimos anos o declínio natural da produção, devido à maturação dos campos e desinvestimento na pesquisa, prospecção e exploração. (Macauhub)