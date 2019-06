Angola lança concursos públicos para exploração de petróleo nas bacias de Benguela e do Namibe

Os concursos públicos para a atribuição de 10 concessões petrolíferas nas bacias de Benguela e do Namibe serão lançados dia 2 de Outubro próximo, disse terça-feira em Luanda o presidente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG).

Paulino Jerónimo, citado pela agência noticiosa Angop, disse que o objectivo do concurso é impulsionar e maximizar a actividade de exploração petrolífera no país, constituindo um passo importante no relançamento da actividade petrolífera que, em caso de sucesso, servirá para substituir as reservas já exploradas.

A ANPG traçou um plano estratégico de curto, médio e longo prazos para procurar obstar ao declínio da produção petrolífera em Angola, actualmente de cerca de 1,4 milhões de barris por dia.

A agência vai a curto prazo procurar a redução do número de paragens não planificadas devido ao mau funcionamento dos equipamentos, que poderá permitir a produção adicional e, consequentemente, a redução do actual declínio.

O plano elaborado pela ANPG centra-se, a médio e longo prazo, na exploração de blocos já em final de vida, estando os operadores a ser incentivados a efectuarem mais análises sísmicas para identificar bolsas não exploradas, cujo petróleo será extraído com novos furos.

“Esperamos com esta operação reduzir ligeiramente o declínio da produção”, disse recentemente o presidente da ANPG, que adiantou estar a petrolífera ESSO já envolvida nessa actividade, depois de a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol ter dado os primeiros passos. (Macauhub)