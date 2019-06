Banco de Cabo Verde reduz taxa de juro para reforçar crédito à economia

O Banco de Cabo Verde (BCV) decidiu reduzir em 1,5 pontos percentuais para 3,0% a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez, para “melhorar a eficácia do mecanismo de transmissão monetária”, informou a instituição em comunicado.

As restantes taxas de juro – directora, de facilidade permanente de absorção de liquidez e de redesconto – mantiveram-se inalteradas em 1,50%, 0,1% e 5,50%, respectivamente, ao abrigo das decisões do Conselho de Administração do BCV, reunido em sessão ordinária dia 31 de Maio.

O BCV espera que esta sua decisão seja seguida pela banca comercial, quando afirma que a medida “(…) tem o potencial de reforçar a orientação da política monetária para um maior estímulo ao crédito e ao crescimento económico.”

O banco central adianta no comunicado que a redução da taxa poderá resultar num aumento marginal do crédito à economia em 2019 e 2020 e de uma forma mais significativa em 2021. (Macauhub)