Sonangol e United Shine assinam acordo para construção da Refinaria de Cabinda, em Angola

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) e a United Shine procederam terça-feira em Luanda à assinatura de um acordo de sócios para a construção de uma refinaria na província de Cabinda, informou a empresa estatal em comunicado.

O comunicado acrescenta que a escolha da United Shine resultou de um concurso lançado pela Sonangol, em 2017, para a construção de uma refinaria que deverá ter uma capacidade de processamento de 60 mil barris de petróleo por dia, para a produção de derivados como gasóleo, gasolina, “fuel oil” e Jet A1.

A construção da refinaria de Cabinda faz parte das prioridades da Sonangol e integra o Plano Nacional de Desenvolvimento no âmbito da estratégia do governo de redução de custos com a importação dos derivados.

Aquela refinaria vai exigir um investimento estimado em dois mil milhões de dólares, a serem financiados pelo banco russo VTB, a sua construção deverá iniciar-se nos próximos dois meses e a entrada em laboração está prevista para 2022.

A Sonangol, associada ao grupo italiano ENI, procedeu ainda na terça-feira à assinatura do contrato com a Kinetics Technology, subsidiária do grupo italiano Maire Tecnimont, para construir um nova unidade de produção de gasolina na Refinaria de Luanda, quadruplicando para 1200 toneladas/ano a capacidade actual. (Macauhub)